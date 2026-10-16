एमपी में पर्यावरण विभाग में घमासान! सिया अध्यक्ष ने एसीएस और सदस्य सचिव को निलंबित करने की मांग की

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मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह चौहान ने पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को पत्र लिखकर अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और कथित घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग भी की है। पत्र में प्राधिकरण के कामकाज में बाधा डालने की साजिश और पर्यावरणीय मंजूरियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। चौहान ने जिन तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उनमें पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव और पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (ईपीसीओ) के महानिदेशक अनिरुद्ध मुखर्जी, सिया के सदस्य सचिव हर्षल पंचोली और डीम्ड पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी नवनीत मोहन कोठारी शामिल हैं।