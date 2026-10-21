मध्यप्रदेश: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 9 पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा

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मध्यप्रदेश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले नौ पुलिसकर्मियों के परिवारों को बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच इन पुलिसकर्मियों की अलग-अलग घटनाओं में मौत हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से इन परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य लाभ दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। इस बार सम्मानित होने वाले नौ पुलिसकर्मियों में एक निरीक्षक, तीन पुलिसकर्मी उज्जैन के उन्हेल थाने में पदस्थ और पांच अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं।