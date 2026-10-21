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मध्यप्रदेश: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 9 पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा

Wed, 21 Oct 2026 08:56 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 21 Oct 2026 08:56 AM IST
सार

मध्यप्रदेश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले नौ पुलिसकर्मियों के परिवारों को आज पुलिस स्मृति दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार इन परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य लाभ देगी।

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Madhya Pradesh: Families of 9 Martyred Cops to Get Rs 1 Crore Each
सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले नौ पुलिसकर्मियों के परिवारों को बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच इन पुलिसकर्मियों की अलग-अलग घटनाओं में मौत हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से इन परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य लाभ दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। इस बार सम्मानित होने वाले नौ पुलिसकर्मियों में एक निरीक्षक, तीन पुलिसकर्मी उज्जैन के उन्हेल थाने में पदस्थ और पांच अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। 
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नक्सलियों से मुठभेड़ में निरीक्षक की मौत
मृत पुलिसकर्मियों में निरीक्षक आशीष शर्मा भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र के जंगलों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान उनकी जान चली गई थी। 
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लापता बच्ची की तलाश में नदी में डूबे तीन पुलिसकर्मी
सितंबर 2025 में उज्जैन जिले के उन्हेल थाने में पदस्थ तीन पुलिसकर्मियों की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। ये पुलिसकर्मी 14 वर्षीय लापता बच्ची की तलाश में सुराग के आधार पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार नदी में गिर गई थी। हादसे में उपनिरीक्षक आलोक शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक मदनलाल निनामा और आरक्षक आरती पाल की जान चली गई। 

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सड़क हादसों में भी गई पुलिसकर्मियों की जान
चार अन्य पुलिसकर्मियों की मौत सड़क हादसों में हुई थी। इनमें उमरिया के प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश भावेदी, राजगढ़ के प्रधान आरक्षक सर्जन सिंह भील, सतना जिले के आरक्षक विकास चतुर्वेदी और शहडोल के आरक्षक महेश पाठक शामिल हैं। इसके अलावा, सागर जिले में बांदरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की वैन की ट्रक से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में प्रधान आरक्षक परिमल सिंह तोमर की मौत हो गई थी। पुलिस स्मृति दिवस पर इन सभी नौ पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित कर सहायता राशि और अन्य लाभ दिए जाएंगे।

 
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