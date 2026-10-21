एमपी में सरकारी नौकरी का बड़ा अपडेट: 954 को अनुकंपा नियुक्ति, 400 नए सांदीपनि स्कूल बनाने का सीएम का एलान

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मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के 954 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 400 नए सांदीपनि विद्यालय भवन बनाने की घोषणा भी की। इनमें 200 भवन स्कूल शिक्षा विभाग और 200 जनजातीय कार्य विभाग के तहत बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रभावित परिवारों को सहारा दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्तियों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।