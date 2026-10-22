ग्वालियर हादसा: जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग, एम्स पहुंचकर घायलों से मिले

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पटवारी ने कहा कि ग्वालियर हादसे ने कई परिवारों को कभी न भरने वाला दुख दिया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था तथा जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यदि समय रहते उचित इंतजाम और सतर्कता बरती जाती तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को केवल आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें न्याय, उचित उपचार और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में हुई अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत, बालाघाट हादसे, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों, सागर के शराब कांड और बैतूल में खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे परिवार के साथ हुई दुर्घटना का उल्लेख किया। पटवारी ने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रभावित परिवारों को उचित सहायता मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।पटवारी ने मांग की कि ग्वालियर हादसे में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व केवल हादसे के बाद सहायता राशि घोषित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना भी है, जिससे आम नागरिकों की जान सुरक्षित रह सके। उन्होंने सड़क सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, संगठन उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, पूर्व प्रवक्ता अभिनव बरोलिया, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष विभा पटेल, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अभिषेक परमार और जिला संगठन महामंत्री अभिषेक शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।