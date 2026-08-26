अच्छी खबर: भिंड में गोदरेज की 450 करोड़ से अधिक की नई फैक्टरी शुरू, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ

भिंड के मालनपुर में औद्योगिक विकास को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की नई विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। 450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस इकाई से रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भिंड जिले पर डॉ. हनुमान जी की कृपा है। यही वजह है कि दो महीने से भी कम समय में जिले में तीसरी औद्योगिक यूनिट शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अब भिंड की पहचान सिर्फ कृषि के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए भी बन रही है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि गोदरेज की नई फैक्टरी में रोजाना करीब 4 हजार साबुन की टिकिया बनाने की क्षमता बताई गई है। उन्होंने कहा कि जिले में लगातार औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

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गोदरेज की सफलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी ने ताला-चाबी से अपनी यात्रा शुरू की थी और आज अलमारी सहित कई उत्पादों के क्षेत्र में देश-दुनिया में पहचान बना चुकी है। उन्होंने भिंड के एक अन्य उत्पाद का जिक्र करते हुए कहा कि जिले से तैयार होने वाला गुड नाइट आज पूरे देश में बिक रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब करीब 76 हजार करोड़ रुपये का निर्यात कर रहा है, जो सात समंदर पार तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि गोदरेज की इस परियोजना का भूमिपूजन 20 मार्च 2025 को हुआ था और अब इसका शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और मालनपुर औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ेगा।