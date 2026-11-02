भोपाल में आज: राज्योत्सव में सजेगी लोक संस्कृति की महफिल, मुख्यमंत्री मंत्रालय में लेंगे बैठकें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 02 Nov 2026 08:46 AM IST
सार
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के तीन दिवसीय समारोह के दूसरे दिन सोमवार को लाल परेड ग्राउंड में लोक एवं जनजातीय संस्कृति की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में मंत्रालय की बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि महोत्सव में शामिल होंगे।
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विस्तार
राज्योत्सव में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम
मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को तीन दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोमवार को दूसरे दिन लाल परेड ग्राउंड में शाम 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें 20 से अधिक लोक एवं जनजातीय नृत्य दल प्रस्तुतियां देंगे। दोपहर 12 से रात 8 बजे तक कृषि प्रदर्शनी, महिला उद्यमिता मंडप और देशज व्यंजन मेले का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क रहेगा।
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मंत्रालय में सीएम बैठक लेंगे
मुख्यमंत्री का कार्यक्रम: डॉ. मोहन यादव सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक मंत्रालय में दो बैठकों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिवनी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 2:55 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे शहीद स्मारक ग्राउंड पहुंचकर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे।
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मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को तीन दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोमवार को दूसरे दिन लाल परेड ग्राउंड में शाम 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें 20 से अधिक लोक एवं जनजातीय नृत्य दल प्रस्तुतियां देंगे। दोपहर 12 से रात 8 बजे तक कृषि प्रदर्शनी, महिला उद्यमिता मंडप और देशज व्यंजन मेले का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क रहेगा।
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मंत्रालय में सीएम बैठक लेंगे
मुख्यमंत्री का कार्यक्रम: डॉ. मोहन यादव सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक मंत्रालय में दो बैठकों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिवनी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 2:55 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे शहीद स्मारक ग्राउंड पहुंचकर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे।
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