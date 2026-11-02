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भोपाल में आज: राज्योत्सव में सजेगी लोक संस्कृति की महफिल, मुख्यमंत्री मंत्रालय में लेंगे बैठकें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Mon, 02 Nov 2026 08:46 AM IST

सार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के तीन दिवसीय समारोह के दूसरे दिन सोमवार को लाल परेड ग्राउंड में लोक एवं जनजातीय संस्कृति की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में मंत्रालय की बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि महोत्सव में शामिल होंगे।

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