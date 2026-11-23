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भोपाल में आज: कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Mon, 23 Nov 2026 08:36 AM IST

सार भोपाल में आज राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, वहीं सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और ऐशबाग के जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी।



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