फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal: 30-Cr Katara Road Six-Laning, Direct Connectivity for Pebble Bay, Flower City to Narmadapuram Road

भोपाल: 30 करोड़ से सिक्सलेन बनेगी कटारा रोड, पेबलवे-फ्लावर सिटी से नर्मदापुरम रोड तक कनेक्टिविटी की तैयारी

Sun, 11 Oct 2026 05:06 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 11 Oct 2026 05:06 PM IST
सार

भोपाल के कटारा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये की लागत से पांच किलोमीटर लंबी सड़क को सिक्सलेन बनाया जाएगा। 14 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है, वहीं सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पेबलवे और फ्लावर सिटी समेत आसपास की कॉलोनियों को कटारा और नर्मदापुरम रोड से जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क की योजना पर काम तेज करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Bhopal: 30-Cr Katara Road Six-Laning, Direct Connectivity for Pebble Bay, Flower City to Narmadapuram Road
हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी के कटारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले समय में बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकती है। अमलतास चौराहे से भोपाल बायपास तक करीब पांच किलोमीटर लंबी कटारा रोड को 30 करोड़ रुपये की लागत से सिक्सलेन बनाया जाएगा। सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही पेबलवे और फ्लावर सिटी सहित आसपास की कॉलोनियों को कटारा और नर्मदापुरम रोड से सीधे जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की योजना पर भी काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कटारा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण से पहले बिजली के खंभों की शिफ्टिंग, पेयजल पाइपलाइन और सीवेज नेटवर्क के काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि बाद में सड़क खोदने की जरूरत न पड़े।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी: नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया से जोड़ने की तैयारी, सीएम ने बच्चों को गिफ्ट किया सांदीपनि स्कूल
विज्ञापन


14 महीने में बनेगी सिक्सलेन सड़क
विधायक के मुताबिक, कटारा रोड को करीब 30 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पांच किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा और इसके लिए 14 महीने की अवधि बताई गई है। सड़क चौड़ी होने से कटारा क्षेत्र में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और लोगों की आवाजाही आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह मार्ग आगे रापड़िया होते हुए औद्योगिक केंद्र बगरोदा और सीआरपीएफ परिसर से भी जुड़ेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र की ओर आने-जाने वाले वाहनों को भी सुविधा मिल सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी: सीएम का राहुल गांधी पर हमला, बोले- सत्ता के लिए बेचैन, चुनाव आयोग पर आरोप से पहले कांग्रेस इतिहास देखे

पेबलवे और फ्लावर सिटी के लिए बनेगी फोरलेन सड़क
कटारा रोड के साथ कॉलोनियों की कनेक्टिविटी सुधारने की योजना भी सामने आई है। रविवार को विधायक रामेश्वर शर्मा वार्ड-85 की पेबलवे कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने पेबलवे, फ्लावर सिटी और आसपास की कॉलोनियों को कटारा से जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा असनानी स्कूल के पास प्रस्तावित फोरलेन सड़क को जोड़ने में आ रही बाधा दूर कर निर्माण आगे बढ़ाने को कहा गया। अधिकारियों को इस मार्ग का निरीक्षण कर जरूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलोनियों को केवल कटारा तक सीमित न रखते हुए नर्मदापुरम रोड से भी सीधे जोड़ने की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सड़क का मार्ग, उपलब्ध जमीन और निर्माण में आने वाली बाधाओं का आकलन महत्वपूर्ण होगा। निर्देशों के अनुसार, मंगलवार को कोलार एसडीएम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण करेंगे। 

ये भी पढ़ें- एमपी: 10 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदलने की तैयारी, 2017 बैच के अफसरों को मिल सकती है कमान

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed