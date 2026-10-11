भोपाल: 30 करोड़ से सिक्सलेन बनेगी कटारा रोड, पेबलवे-फ्लावर सिटी से नर्मदापुरम रोड तक कनेक्टिविटी की तैयारी

विज्ञापन

राजधानी के कटारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले समय में बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकती है। अमलतास चौराहे से भोपाल बायपास तक करीब पांच किलोमीटर लंबी कटारा रोड को 30 करोड़ रुपये की लागत से सिक्सलेन बनाया जाएगा। सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही पेबलवे और फ्लावर सिटी सहित आसपास की कॉलोनियों को कटारा और नर्मदापुरम रोड से सीधे जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की योजना पर भी काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कटारा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण से पहले बिजली के खंभों की शिफ्टिंग, पेयजल पाइपलाइन और सीवेज नेटवर्क के काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि बाद में सड़क खोदने की जरूरत न पड़े।