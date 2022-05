{"_id":"626e09b7fed7cc795f57476b","slug":"bhopal-grade-separator-will-be-built-at-prabhat-crossroads-at-a-cost-of-35-crores-minister-sarang-inspected","type":"story","status":"publish","title_hn":"भोपाल: प्रभात चौराहे पर 35 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रेड सेपरेटर, मंत्री सारंग ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 01 May 2022 10:00 AM IST