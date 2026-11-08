बैतूल में हादसा: मकान में लगी भीषण आग, हजारों बारदाने जलकर खाक; एक घंटे तक दमकल का इंतजार

जिले के शाहपुर के पतौवापुरा इलाके में देर रात एक मकान में बने गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे हजारों बारदाने आग की चपेट में आ गए। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए।



गोदाम में रखे बारदानों ने पकड़ी आग

बताया जा रहा है कि मकान के अंदर बने गोदाम में बड़ी संख्या में जूट के बोरे रखे हुए थे। आग लगते ही बारदानों ने तेजी से आग पकड़ ली और कुछ ही देर में पूरा गोदाम लपटों से घिर गया। धुएं के कारण आसपास के लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी।



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दमकल का एक घंटे तक इंतजार करते रहे लोग

घटना नगर परिषद मुख्यालय से महज एक किलोमीटर दूर हुई, लेकिन स्थानीय दमकल वाहन समय पर मौके पर नहीं पहुंचा। दमकल के इंतजार में स्थानीय लोगों ने निजी पानी के टैंकर मंगवाए और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मदद में जुटे रहे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए। करीब एक घंटे बाद घोड़ाडोंगरी और बैतूल से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।



नगर परिषद की अग्निशमन व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद शाहपुर नगर परिषद की अग्निशमन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगर परिषद मुख्यालय के इतने करीब दमकल समय पर नहीं पहुंच सकी, तो दूरदराज के गांवों में आपात स्थिति में क्या व्यवस्था होगी।



लोगों ने शाहपुर में 24 घंटे दमकल की उपलब्धता, कर्मचारियों की नियमित तैनाती और आपातकालीन फोन व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट या अन्य वजह से आग लगी, इसका खुलासा जांच के बाद होगा।