बालाघाट: वारासिवनी-कटंगी मार्ग पर सड़क हादसा, यात्री बस और पिकअप की जोरदार टक्कर; बाल-बाल बचीं कई जानें

बालाघाट में वारासिवनी-कटंगी मार्ग पर स्थित सावंगी रमणीक पावर प्लांट के समीप सोमवार एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी एक यात्री बस और पिकअप वाहन के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसका चालक केबिन में बने स्टीयरिंग व्हील के बीच ही बुरी तरह फंस गया। गनीमत यह रही कि इस दर्दनाक हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ी घटना होने से टल गई।

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