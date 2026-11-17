जिले के चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवार गांव में सोमवार रात कुएं में गिरने से 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कुएं से शव बाहर निकाला। मंगलवार सुबह पंचनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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परिजनों के मुताबिक, राजेंद्र सिंह सोमवार शाम अनूपपुर से मजदूरी कर घर लौटे थे। उनके पिता मोहल्ले में घूमने गए थे। रात करीब 8 बजे छोटे भाई की बेटी सपना ने घर के पीछे बाड़ी में स्थित कुएं में किसी के गिरने की आवाज सुनने की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने कुएं में तलाश की, लेकिन करीब 12 से 15 फीट गहरे पानी में कोई नजर नहीं आया। इस दौरान कुएं में भगवतदीन की लाठी और जूते दिखाई दिए। संदेह होने पर डायल 112 को सूचना दी गई।



पुलिस और ग्रामीणों ने कांटे की मदद से तलाश की। इस दौरान कपड़े कांटे में फंसने पर शव को बाहर निकाला गया। रात होने के कारण शव घर में रखा गया और मंगलवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की गई। परिजनों के अनुसार, कुएं के चारों ओर करीब तीन फीट ऊंची जगत बनी हुई है। बुजुर्ग को रात में अंधेरे के कारण देखने में परेशानी होती थी।