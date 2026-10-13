अनूपपुर: बीच ट्रैक पर मालगाड़ी का इंजन फेल, तीन घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही यात्री ट्रेनें; मुसाफिर हुए परेशान

अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को मालगाड़ी के इंजन में खराबी आने का खामियाजा यात्री ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों को भुगतना पड़ा। शहडोल से अंबिकापुर जाने वाली यात्री ट्रेन दोपहर करीब 1:50 बजे अनूपपुर पहुंची, लेकिन इसके बाद शाम 5 बजे तक स्टेशन पर ही खड़ी रही। करीब तीन घंटे तक ट्रेन के रवाना नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को ट्रेन के विलंब होने की स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल सकी।

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