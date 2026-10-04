अपराध: डंडों से पीटकर दादा की जान लेने का आरोपी पोता चढ़ा पुलिस के हत्थे, हत्या के बाद दोस्त के घर में छिपा था

अनूपपुर के जैतहरी थाना क्षेत्र के बेलिया गांव में शराब के नशे में पत्नी और बच्चों से मारपीट कर रहे युवक को समझाना 85 वर्षीय दादा को भारी पड़ गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पोते ने लाठी से हमला कर दादा की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार शाम आरोपी 22 वर्षीय रवि शंकर पनिका को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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