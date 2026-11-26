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बुधवार को गोल्फ क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में स्पार्क नवाचार एवं उद्भवन केंद्र के संस्थापक निदेशक व सम्मेलन अध्यक्ष कमांडर सुमित घोष ने बताया कि आयोजन में चार प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें 250 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। विजेताओं को पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। सम्मेलन में नौ व्याख्यान, दो परिचर्चाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दो कार्यशालाएं होंगी। इनमें नवाचार, उद्यमिता, निवेश और सरकारी योजनाओं पर चर्चा होगी। पॉडकास्ट केंद्र, सीधा प्रसारण और संवादात्मक एआई कार्यशालाएं भी आकर्षण का केंद्र होंगी।

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लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 28 और 29 नवंबर को दो दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव स्पार्क-ओ-फेस्ट 2.0 आयोजित किया जाएगा। इसमें युवा नवाचारकर्ताओं को स्टार्टअप स्थापना, वित्तपोषण, बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यावसायिक रणनीतियों की जानकारी दी जाएगी। इस राष्ट्रीय आयोजन में दो हजार से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। सरस्वती डेंटल कॉलेज और जूपअप के तत्वावधान में होने वाले फेस्ट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे।