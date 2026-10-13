Lucknow News: नहर में कूदे युवक को सकुशल बाहर निकाला

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आलमबाग। कृष्णानगर के भोलाखेड़ा स्थित कनौसी पुल के पास आलोक सिंह (30) ने शारदा नहर में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सकुशल बाहर निकलवाया और लोकबंधु अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मानकनगर के कनौसी निवासी आलोक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और इलाज चल रहा है। पहले भी वह धारदार वस्तु से अपने हाथ को जख्मी कर चुके हैं।