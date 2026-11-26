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कुलपति ने कहा कि युवा कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उन्होंने संसाधनों के बेहतर उपयोग और अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में बदलने पर जोर दिया।एमएसएमई, कानपुर के निदेशक वीके वर्मा ने कहा कि युवाओं के नवाचार और नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय कई योजनाएं चला रहा है। इनके माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीक और व्यवसाय विस्तार में सहायता दी जाती है। कार्यक्रम में प्रो. सुनीता बर्थवाल ने उद्यमियों की सफलता के उदाहरण साझा किए। कुंवर शशांक ने दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गतिविधियों की जानकारी दी। एमएसएमई की सांख्यिकी अधिकारी सोनिका रस्तोगी ने रोजगार सृजन और ऋण सहायता योजनाओं के बारे में बताया। जूट फॉर लाइफ की संस्थापक अंजलि सिंह ने महिलाओं को जूट उत्पादों के जरिये आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास साझा किए। संयोजन प्रो. तरुणा ने किया।