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शोर मचाने पर दबाया गला



पिता ने बताया कि बेटी जब मदद के लिए चीखने लगी तो आरोपी ने पहले उसे काफी पीटा फिर गला दबाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर वह और पड़ोसी जब पार्क की ओर दौड़े तो आरोपी वहां से धमकाते हुए भाग निकला। पिता ने आरोपी के खिलाफ जानकीपुरम थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। पीड़िता के पिता का दावा है कि घटना पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस आधार पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही हैं।

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लखनऊ। जानकीपुरम निवासी एक शख्स ने दूसरे धर्म के युवक पर 13 वर्षीय बेटी से अश्लीलता और विरोध पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। किशोरी के पिता ने बताया कि बेटी कक्षा छह की छात्रा है। शनिवार रात बेटी पैदल घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में गोमतीनगर निवासी आसिफ इदरीसी ने उसे रोक लिया। विरोध पर वह बेटी को घसीट कर को पार्क में ले गया और अश्लीलता करने लगा। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की गई।