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Lucknow News: फूड कार्ट पर खड़े युवक पर हमला, एफआईआर दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 10 Oct 2026 02:28 AM IST
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Youth at food cart attacked, FIR registered
गोसाईंगंज। सलेमपुर निवासी राघवेंद्र सिंह ने करीब 12 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और होटल की कलछुल से वारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। यही नहीं हमलावर उनका मोबाइल फोन और चश्मा तोड़कर भाग निकले।
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राघवेंद्र के मुताबिक, बुधवार रात 9:55 बजे वह सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट के पास फूड कार्ट पर खाने का ऑर्डर देकर खड़े थे। इसी दौरान चौधरी खेड़ा निवासी संदीप यादव, अंशुल और अमित अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने बिना किसी बात के गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों, धारदार हथियारों व कलछुल से हमला कर दिया। एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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