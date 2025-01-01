Lucknow News: बाग में मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

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डीसीपी पश्चिमी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, शाम को ग्रामीणों ने बाग में युवती का शव पड़ा देखा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। दुबग्गा पुलिस को छानबीन के दौरान युवती की लाश के पास एक बैग मिला। बैग में आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए। दस्तावेज में उन्नाव के सफीपुर स्थित कजियाना गांव निवासी आसिया का नाम दर्ज है। पुलिस ने आसिया के परिजनों को सूचना दे दी है।डीसीपी का कहना है कि परिजनों के आने पर ही शव की पहचान की पुष्टि हो सकेगी। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस की जांच में पता चला है कि आसिया का पति से विवाद चल रहा है। तहरीर मिलने के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह पता चल सकेगी।बैग में मिला चार लोगों के नाम वाला पत्रएसीपी शकील अहमद के मुताबिक, बैग से अंग्रेजी में लिखा एक पत्र भी मिला है, जिसमें चार लोगों के नाम हैं। पत्र में यूपी 78 नंबर का भी जिक्र है। पुलिस इन सभी बिंदुओं को जांच में शामिल कर रही है। पत्र की सत्यता और उसमें लिखे नामों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।दूसरी जगह हत्या कर शव फेंके जाने का शकशव की हालत और घटनास्थल को देखते हुए आशंका है कि युवती की हत्या कहीं और की गई। इसके बाद किसी वाहन से शव लाकर सैदपुर अंडरपास के निकट किसान पथ की सर्विस रोड किनारे स्थित शाकिर अली के बाग में फेंक दिया गया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।