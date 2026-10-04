Lucknow News: सेल्फ हेल्प की किताबों में युवा खोज रहे बदलाव का रास्ता

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मेले में बच्चों के लिए भी उम्र के हिसाब से एक्टिविटी और कहानी की किताबें उपलब्ध हैं। एक अन्य स्टॉल की प्रभारी गरिमा ने बताया कि इनमें सोशल इमोशनल लर्निंग, विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित किताबें शामिल हैं। बच्चों को सिर्फ लिखकर सिखाने के बजाय तस्वीरों के माध्यम से सीखने की कोशिश की गई है, ताकि वे चीजों को लंबे समय तक याद रखें और किताबों से जुड़ाव महसूस करें।मेले में साहित्य के साथ रेडियो और मीडिया की दुनिया भी चर्चा में रही। शनिवार को संतोष वाल्मीकि की पुस्तक रेडियो कल और आज के अंग्रेजी संस्करण रेडियो पास्ट एंड प्रेजेंट का विमोचन हुआ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रेडियो ऐसा माध्यम रहा है, जिसे अमीर-गरीब, शहर-गांव हर जगह सुना जाता रहा है।वंदे मातरम की थीम पर चल रहे मेले में एक स्टॉल पर योगेंद्र यादव की गणराज्य का स्वधर्म, कार्ल मार्क्स की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा और क्रांति पर आधारित मैरी ग्रैबियल की हिंदी अनुवादित प्रेम और पूंजी चर्चा में हैं। ममता कालिया की संस्मरणात्मक पुस्तक शेषकथा और राजीव कुमार की जहांआरा पादशाही बेगम भी नए प्रकाशनों में शामिल हैं।कार्यक्रम में मीडिया : सवाल भरोसे का विषय पर परिचर्चा हुई। इसमें एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल, असम से बैजनाथ बांसफोर, पूर्व उपमहानिदेशक दूरदर्शन डॉ. सतीश ग्रोवर, रेडियो आर्टिस्ट रज्जनलाल, दूरदर्शन कार्यक्रम प्रमुख आत्मप्रकाश मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ल, आलोक जोशी, रमा अरुण रेनू चतुर्वेदी और आरजे प्रतीक ने विचार व्यक्त किए।गजलों की शाम लखनऊ के प्रसिद्ध शायर रामप्रकाश बेखुद के नाम रही। उनके साथ कृपाशंकर विश्वास, सरलता जमाल, बद्र गोरखपुरी, रचना मिश्रा और नवीन शुक्ल ने गजलें पढ़ीं। साहित्य और सुरों से सजी शाम ने पुस्तक मेले के माहौल में एक अलग रंग भर दिया।