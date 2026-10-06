Lucknow News: तीसरी मंजिल से गिरकर श्रमिक की मौत

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आदित्य के पिता संतोष मिश्रा ने बताया कि उनकी बहू सारिका की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। सारिका और आदित्य की एक बेटी पीहू है। आदित्य सीतापुर रोड स्थित मंडी में मजदूरी करते थे। इसी दौरान उनकी एक महिला से जान-पहचान हुई, जिसके बाद दोनों त्रिवेणीनगर में साथ रहने लगे।महिला दूसरे लोगों के घरों में घरेलू काम करती है। रविवार रात उसने परिजनों को बताया कि आदित्य अचानक तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आदित्य की मौत के बाद उनकी बेटी पीहू की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है।अलीगंज इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार का कहना है कि संतोष मिश्रा ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।