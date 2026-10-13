Lucknow News: अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार

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डॉक्टरों के मुताबिक, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सीएचसी-पीएचसी में तैनात सेवा अनुबंधित डॉक्टरों के वेतन में बड़ा अंतर है। समान एमबीबीएस डिग्री, अनिवार्य सेवा (बॉन्ड) अवधि और भर्ती प्रक्रिया के बावजूद सीएचसी-पीएचसी के डॉक्टरों को 50 से 65 हजार रुपये, जबकि मेडिकल कॉलेजों में तैनात डॉक्टरों को एक लाख रुपये या अधिक प्रतिमाह वेतन मिलता है।डॉक्टरों का कहना है कि दो सितंबर को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शासनादेश जारी कराने का आश्वासन दिया था। इसे तीन सितंबर तक जारी होना था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांग पूरी न होने से डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ गई है।