Lucknow News: नवरात्र पर महिला रेलकर्मियों का सम्मान, बढ़ाया उत्साह

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जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिला कर्मचारी करती हैं। इस अवसर पर श्रुति गुप्ता ने स्टेशन अधीक्षक, टिकट बुकिंग क्लर्क, पॉइंटमैन, आरपीएफ कर्मी और सफाईकर्मियों सहित सभी महिला कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व है। स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के संभालने से उनकी क्षमता और सशक्तीकरण का संदेश मिलता है।कर्मचारियों ने जताया आभारसमारोह में महिला कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा किए और सम्मान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में संगठन की उपाध्यक्ष मानसी सिंह, कोषाध्यक्ष अंकिता गंगवार और सदस्य अन्नपूर्णा गुप्ता मौजूद रहीं।