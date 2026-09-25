Lucknow News: सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, शव के साथ दरिंदगी

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डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के अनुसार बुधवार रात 11 बजे तक ग्रामीणों ने महिला को देखा था। रात करीब एक बजे उसकी चीख सुनकर शौच के लिए निकले युवक ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो बुजुर्ग महिला का शव झाड़ियों में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला। इसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई। कुछ ही देर में मोहनलालगंज पुलिस और अन्य अधिकारी भी पहुंच गए।पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। डॉक्टरों के पैनल ने महिला फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। इसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। दुष्कर्म की जांच के लिए डॉक्टरों ने स्लाइड बनाई है।प्रत्यक्षदर्शी ने दो युवकों को भागते देखा थाप्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि उसने दो युवकों को भागते देखा था। इनमें से एक अर्धनग्न हालत में था। छानबीन के दौरान पुलिस को दो में से एक युवक कुछ दूरी पर नशे की हालत में जमीन पर पड़ा मिला। उसे हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ के बाद दो अन्य युवकों को भी पकड़ा गया। तीनों युवकों से कई घंटे तक पूछताछ की गई। मृतका के बेटे ने बृहस्पतिवार सुबह दो युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की भूमिका की जांच चल रही है। डीसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने महिला के साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान विवाद होने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट की और फिर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। एक आरोपी ने शव के साथ भी दरिंदगी की। गिरफ्तार आरोपी पेशे से श्रमिक और विवाहित हैं।पति की हत्या का नहीं हो सका खुलासापरिजनों के मुताबिक बुजुर्ग महिला घर से कुछ दूरी पर एक किसान के अर्धनिर्मित मकान में रहकर उसकी देखभाल करती थी। उसके तीन बेटे और दो बेटियां हैं। बेटे अलग रहते हैं और बेटियों की शादी हो चुकी है। मृतका की बेटी ने बताया कि वह तीन दिन पहले ही मायके आई थीं। महिला के पति की 12 साल पहले सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस आज तक हत्या का खुलासा नहीं कर सकी।