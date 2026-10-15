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Lucknow News: सांड़ की टक्कर से घायल महिला की चार दिन बाद मौत

Thu, 15 Oct 2026 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 15 Oct 2026 02:59 AM IST
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Woman injured after being rammed by a bull dies four days later
प्रतीकात्मक।
बख्शी का तालाब। महिंगवा इलाके में सांड़ की टक्कर से घायल आरती सिंह (25) की बुधवार दोपहर ट्राॅमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा 10 अक्तूबर को हुआ था।
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एसओ महिंगवा राधेश्याम मौर्य ने बताया कि रेवामऊ गांव निवासी आरती पति शुभम के साथ बाइक से अपने भाई को देखने अस्पताल गई थीं। रात में लौटते समय इंदारा गांव के पास अचानक सांड़ बाइक के सामने आ गया। टक्कर में आरती और शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद शुभम को छुट्टी दे दी गई थी। शुभम निजी नौकरी करते हैं। दोनों की शादी दो साल पहले हुई थी और उनकी एक बेटी है।
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