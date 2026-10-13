Lucknow News: निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, हंगामा

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गोसाईगंज के सिटीकिहा कला निवासी मनीषा (25) की तीन साल पहले बाराबंकी के सतरिख क्षेत्र के किस्तीपुर निवासी नरेंद्र कुमार से शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। परिजनों के मुताबिक, खांसी-बुखार और सांस लेने में परेशानी के चलते मनीषा को छह अक्तूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के लिए 1.80 लाख रुपये का खर्च बताया था। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव का कहना है कि शिकायत मिली है। आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं, सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के मलूकपुर ढकवा स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को एक महिला की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।