Lucknow News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला की मौत

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काकोरी की नई बस्ती निवासी बुधाना अपने छोटे बेटे के साथ गांव जाने के लिए अवध चौराहे की ओर साधन पकड़ने जा रही थीं। अपोलो अस्पताल के पास तेज रफ्तार बाइक उनके टकरा गई। एलडीए कॉलोनी सेक्टर-एफ निवासी उनके बड़े बेटे गणेश ने बताया कि बुधाना करीब एक महीने से उनके पास रह रही थीं। सोमवार को वह अमरेश के साथ गांव लौटने के लिए निकली थीं।कृष्णानगर थाने के उपनिरीक्षक पंकज सारस्वत ने बताया कि हादसे में बाइक सवार भी घायल हुआ है और लोकबंधु अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी पहचान बरिगंवा निवासी अमन के रूप में हुई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।