Lucknow News: वॉल्व्स एफसी ने यूनाइटेड को 4-1 से रौंदा

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मैच की शुरुआत से ही वॉल्व्स एफसी के खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। नौवें मिनट में वरुण ने टीम के लिए पहला गोल दागा। इसके बाद 17वें मिनट में वरुण ने एक और गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। दो गोल से पिछड़ने के बाद यूनाइटेड एफसी ने वापसी की कोशिश की।यूनाइटेड एफसी की ओर से अली हैदर ने 22वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। वॉल्व्स एफसी के शरव ने 26वें मिनट में एक गोल कर टीम की बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद 39वें मिनट में वैभव ने चौथा गोल दागकर 4-1 से वॉल्व्स एफसी की जीत पक्की कर दी।