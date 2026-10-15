फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Wolves FC thrashed United 4-1.

Lucknow News: वॉल्व्स एफसी ने यूनाइटेड को 4-1 से रौंदा

Thu, 15 Oct 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Wolves FC thrashed United 4-1.
टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 
लखनऊ। 12वीं ला-मार्टिनियर फुटबॉल लीग में बुधवार को वॉल्व्स एफसी ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। वॉल्व्स टीम ने यूनाइटेड एफसी को 4-1 से शिकस्त दी। मुकाबले में वरुण ने दो गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
विज्ञापन

मैच की शुरुआत से ही वॉल्व्स एफसी के खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। नौवें मिनट में वरुण ने टीम के लिए पहला गोल दागा। इसके बाद 17वें मिनट में वरुण ने एक और गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। दो गोल से पिछड़ने के बाद यूनाइटेड एफसी ने वापसी की कोशिश की।
विज्ञापन

यूनाइटेड एफसी की ओर से अली हैदर ने 22वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। वॉल्व्स एफसी के शरव ने 26वें मिनट में एक गोल कर टीम की बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद 39वें मिनट में वैभव ने चौथा गोल दागकर 4-1 से वॉल्व्स एफसी की जीत पक्की कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 

टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 

टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 

टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 

टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 

टूर्नामेंट में मैच खेलते खिलाड़ी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed