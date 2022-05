{"_id":"62867e1a9db7a064af5e2a6c","slug":"varun-gandhi-supports-old-pension-scheme","type":"story","status":"publish","title_hn":"Old pension scheme:भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किया पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन, बोले- पीएम के सामने ये मुद्दा उठाएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 20 May 2022 12:22 AM IST