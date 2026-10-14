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Lucknow News: 18 को चलेगी वाराणसी-जम्मूतवी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

Wed, 14 Oct 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:34 AM IST
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Varanasi-Jammu Tawi Festival Special train to run on the 18th
लखनऊ। त्योहार पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे वाराणसी और जम्मूतवी के बीच 18 को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह लखनऊ होकर गुजरेगी।
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सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 04231 वाराणसी से 18 अक्तूबर को दोपहर 1:40 बजे चलकर जौनपुर जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या कैंट, लखनऊ रात नौ बजे व अगली दोपहर 3:20 बजे जम्मूतवी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04232 जम्मूतवी से 19 अक्तूबर को शाम पांच बजे चलकर पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, अंबाला कैंट जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर जंक्शन से होते हुए लखनऊ सुबह 10:05 बजे पहुंचेगी तथा अगली शाम 5:40 बजे वाराणसी पहुंचेगी। विशेष ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच शामिल हैं।
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