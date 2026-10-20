यूपी: प्रदेश में सर्दी की दस्तक, 16 डिग्री तक आया रात का तापमान; आने वाले दिनों के लिए जारी हुए पूर्वानुमान
Weather in UP: यूपी में अब सर्दी दस्तक दे चुकी है। दिन के साथ रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किए हैं।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है। इससे दिन में मौसम सुहाना रहेगा, जबकि सुबह और रात की ठंडक बढ़ेगी।
अयोध्या में सबसे ठंडा दिन
सोमवार को 29 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अयोध्या प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। वहीं हरदोई और नजीबाबाद दोनों जिलों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां प्रदेश में सबसे ठंडी रात रही।
गिरने लगा रात का पारा
राजधानी के मौसम में स्थिरता आने लगी है। दिन चढ़ने के साथ धूप खिली, हालांकि इसकी तपिश नरम रही। वहीं, रात के तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो गई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
इस दौरान दिन के तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी, जबकि रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है। इससे सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी।रविवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री की गिरावट के साथ 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा।