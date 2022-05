{"_id":"628feb03daf4087af532fad8","slug":"uttar-pradesh-will-get-more-than-rs-2-57-lakh-crore-from-the-center","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Financial Talk : उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्र...प्रदेश को केंद्र से मिलेंगे 2.57 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्र तिवारी, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 May 2022 04:36 AM IST