Lucknow News: अर्बन वेटलैंड और नौसेना शौर्य वाटिका अगले आदेश तक बंद

लखनऊ। गोमती के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड और नौसेना शौर्य वाटिका को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही एलडीए इकाना स्टेडियम, प्लासियो मॉल सहित आसपास के इलाकों में हुए जलभराव से निपटने के लिए राहत अभियान चला रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि जहां से नदी का पानी योजना क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था वहां बोल्डर, मिट्टी डालकर मजबूत अस्थायी अवरोध तैयार किया गया है। 26 पंपिंग सेटों से जल निकासी की जा रही है। प्रथमेश कुमार ने सचिव सुशील प्रताप सिंह के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्र में निगरानी व आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एलडीए अधिकारी, अभियंता और कर्मचारी तीन शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं।

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