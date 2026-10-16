यूपी: पश्चिमी विक्षोभ की वजह आज इन जिलों में होगी बारिश, चलेंगी हवाएं; पहाड़ों में हुई बर्फबारी से गिरेगा पारा

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बर्फबारी से लेकर झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। लेकिन सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात बाधित हुआ और मनाली-लेह राजमार्ग और अटल टनल मार्ग समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा।



भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। निचले वायुमंडलीय स्तर पर दक्षिणी हरियाणा और उसके नजदीकी इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व-मध्य अरब सागर तक निचले स्तर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र फैला हुआ है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में यह अचानक बदलाव आया है, जो अभी अगले दो-तीन दिनों तक बना रह सकता है।