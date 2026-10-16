यूपी: पश्चिमी विक्षोभ की वजह आज इन जिलों में होगी बारिश, चलेंगी हवाएं; पहाड़ों में हुई बर्फबारी से गिरेगा पारा
Weather in UP: यूपी में मौसम एक बार फिर बदल गया है। विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसको लेकर अनुमान जारी किया गया है।
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मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक 28.4 मिमी बारिश हुई। मेरठ में 15.9 मिमी, नजीबाबाद में 8.4 मिमी, अलीगढ़ में 7.8 मिमी और आगरा में 6.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, शुक्रवार तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 17 अक्तूबर के बाद प्रदेश में मौसम फिर शुष्क होने की संभावना है।
प्रयागराज सबसे गर्म, हरदोई में सबसे ठंडी रात
लखनऊ में कल बूंदाबांदी की संभावना
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 33.2 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, मूसलाधार बारिश ने मैदानों को भिगोया, ठंड ने दी दस्तक
उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बर्फबारी से लेकर झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। लेकिन सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात बाधित हुआ और मनाली-लेह राजमार्ग और अटल टनल मार्ग समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। निचले वायुमंडलीय स्तर पर दक्षिणी हरियाणा और उसके नजदीकी इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व-मध्य अरब सागर तक निचले स्तर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र फैला हुआ है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में यह अचानक बदलाव आया है, जो अभी अगले दो-तीन दिनों तक बना रह सकता है।
श्रीनगर में 6 और जम्मू में 17 डिग्री रहा तापमान
जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद शोपियां, गुरेज और माछिल से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग व पहलगाम तक चोटियों पर सफेद चादर बिछ गई है। पीर की गली में भी हिमपात हुआ। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड तड़के बंद हो गया। हालांकि, दोपहर तक सड़क से बर्फ हटाकर एकतरफा यातायात बहाल कर लिया गया। जम्मू संभाग के भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजोरी और कठुआ के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी के चलते ठंड हो गई है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जम्मू में अधिकतम 33.1 और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा।