यूपी: प्रदेश से खत्म हुआ मौसम के उतार-चढ़ाव का दौर, अब किसी भी तरह की बारिश की चेतावनी नहीं; सर्दी होगी महसूस

लखनऊ में दिन में धूप से गर्माहट का अहसास रहेगा, लेकिन रात में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से प्रदेश में मौसम स्थिर होने लगा है। राजधानी में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान दिन के तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी, जबकि रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है। इससे सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से अब आगे धूप खिलेगी। शनिवार को राजधानी में दिन चढ़ने के साथ धूप निकली। अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस पर लगभग स्थिर रहा।