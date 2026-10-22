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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Vinod Tawde attacks SP, says there is rioting and anarchy in the state; the 'PDA' dream will never be real

यूपी: विनोद तावड़े का सपा पर हमला, बोले- 'प्रदेश में दंगा और अराजकता' वाला पीडीए का सपना कभी पूरा नहीं होगा

Thu, 22 Oct 2026 03:52 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 22 Oct 2026 03:52 PM IST
सार

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही सपा तुष्टीकरण और अराजकता फैलाने वाले नेताओं के समर्थन में सक्रिय हो जाती है। तावड़े ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर दंगों का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का सपना पूरा नहीं होगा।

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UP: Vinod Tawde attacks SP, says there is rioting and anarchy in the state; the 'PDA' dream will never be real
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही सपा तुष्टीकरण और अराजकता फैलाने वाले नेताओं के समर्थन में सक्रिय हो गई है। तावड़े के मुताबिक, जेल जाकर पार्टी नेताओं से अखिलेश यादव की मुलाकात सपा की प्राथमिकताओं को उजागर करती है।

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भाजपा नेता ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में दंगों और अराजकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। पोस्ट में आजम खान को गृह मंत्री बनाने की सपा की कथित मंशा पर भी निशाना साधा गया। तावड़े ने कहा कि सपा की राजनीति प्रदेश को विकास के रास्ते से हटाकर विनाश की ओर ले जाने वाली है और उसका पीडीए का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

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