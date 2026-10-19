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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Villages will also receive 24-hour electricity supply on Dussehra, department issues instructions; several

यूपी: दशहरा पर गांवों को भी मिलेगी 24 घंटे बिजली आपूर्ति, विभाग ने जारी किए निर्देश; सक्रिय रहेंगी कई टीमें

Mon, 19 Oct 2026 09:06 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 19 Oct 2026 09:06 PM IST
सार

24 hours power on Dussehra: यूपी में दशहरा के मौके पर लगातार बिजली की सप्लाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 
 

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UP: Villages will also receive 24-hour electricity supply on Dussehra, department issues instructions; several
यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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 प्रदेश में दीपावली, छठ समेत आगामी त्योहारों पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने की तैयारियां तेज कर दी हैं। 20 अक्तूबर को दशहरा पर गांवों में भी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए गए है।

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पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने कहा कि गांव से लेकर शहर, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल सहित सभी डिस्कॉम क्षेत्रों में विभागीय टीमें नियमित मेंटेनेंस कार्य कर रही हैं। 
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विद्युत लाइनों के संपर्क में आ रहे पेड़ों की शाखाओं की कटाई-छंटाई कराई जा रही है, ताकि त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति में बाधा और ट्रिपिंग की समस्या को कम किया जा सके। विभागीय टीमें स्थानीय स्तर पर बिजली व्यवस्था की स्थिति पर नजर रख रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं को त्योहार के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।

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