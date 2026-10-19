यूपी: दशहरा पर गांवों को भी मिलेगी 24 घंटे बिजली आपूर्ति, विभाग ने जारी किए निर्देश; सक्रिय रहेंगी कई टीमें

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति में सत्य, न्याय और धर्म के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपने जीवन से अहंकार, अन्याय और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने तथा सत्य और सदाचार के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी बधाई दी है।