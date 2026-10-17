यूपी: हत्यारोपी श्रद्धा दुबे के लिए भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी, लखनऊ से गईं आठ टीमें मौजूद

कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे ओर उसके सहयोगियों की तलाश में नेपाल में सात दिन से जुटी पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है। दूसरी सीमाओं के सहारे उसके भारत लौटने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सटी भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बहराइच के रुपईडीहा से लेकर लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती के सीमावर्ती रास्तों पर विशेष निगरानी की जा रही है। चेकपोस्ट पर श्रद्धा की तस्वीर साझा कर संदिग्धों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा 10 अक्तूबर को भारत-नेपाल सीमा पार कर नेपाल पहुंची थी। पहले भारत और भी नेपाल में उसके होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। नेपाल के चेकपोस्ट पर वह रिक्शे से अपने सहयोगी के साथ गुजरती दिखी थी। लखनऊ पुलिस की आठ टीमें उसकी तलाश में लगी हैं। इनमें तीन टीमें नेपाल में स्थानीय पुलिस के समन्वय से छानबीन कर रही हैं। दो सर्विलांस टीमें भी उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी हैं। रुपईडीहा में सीमा के पास छोड़ी गई उसकी काले रंग की एसयूवी बरामद हुई थी, लेकिन श्रद्धा का सुराग अब तक नहीं लग सका है।इन रास्तों पर निगरानीबहराइच में रुपईडीहा-नेपालगंज और मिहींपुरवा क्षेत्र के कतर्नियाघाट-मुर्तिहा इलाके के अलावा लखीमपुर खीरी में गौरीफंटा और तिकुनिया, महाराजगंज में सोनौली और ठूठीबारी, सिद्धार्थनगर में बढ़नी और खुनुवा, बलरामपुर में जरवा तथा श्रावस्ती के सीमावर्ती गांवों के रास्तों से श्रद्धा के पुन: भारत में प्रवेश करने की संभावनाओं के इनपुट मिले हैं। खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट के बाद सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। आशंका है कि श्रद्धा किसी दूसरे रास्ते से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर सकती है।