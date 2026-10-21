फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: SP spokesperson Rajkumar Bhati’s first statement on discussions regarding religious conversion—says, "I ha

यूपी: धर्म परिवर्तन की चर्चाओं पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का पहला बयान, बोले- मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं

Wed, 21 Oct 2026 01:41 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 21 Oct 2026 01:41 PM IST
सार

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने धर्म परिवर्तन की चर्चाओं को गलत बताते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आकर्षण जताया। भाटी ने सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही और सोशल मीडिया पर फैल रही चर्चाओं को दुष्प्रचार बताया।

विज्ञापन
UP: SP spokesperson Rajkumar Bhati’s first statement on discussions regarding religious conversion—says, "I ha
सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद धर्म परिवर्तन की चर्चाओं पर एक नेता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह सभी धर्मों, जातियों, वर्गों और समुदायों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म में रहकर मानवता की सेवा की जा सकती है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उनके मुताबिक, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनका विशेष आकर्षण है। बाबा साहब के विचारों का भी उन पर गहरा प्रभाव है।
विज्ञापन


नेता ने सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं को गलत बताते हुए कहा कि उनका धर्म बदलने का न तो कोई इरादा है और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने कहा कि वह सिख समुदाय के बुलावे पर गुरुद्वारे जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और हिंदू धर्म के त्योहारों में भी हिस्सा लेते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

Trending Videos

गलतफहमी नहीं पालने की अपील

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के बाद भाजपा आईटी सेल और कुछ कट्टरपंथी लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से ऐसी चर्चाओं पर विश्वास न करने और किसी तरह की गलतफहमी नहीं पालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करने के साथ भेदभाव, छुआछूत, घृणा, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अपने संदेश के अंत में उन्होंने ‘जय भीम’ और ‘नमो बुद्धाय’ कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed