यूपी: डांडिया महोत्सव में गेस्ट बनने वाली थी श्रद्धा दुबे, पोस्टर वायरल; राजनीति में भी किस्मत आजमाने की चर्चा

आमिर की भूमिका की भी जांच

शिवा शर्मा की मौत के मामले में आमिर भी नामजद आरोपी है। श्रद्धा से उसके संबंधों को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आमिर श्रद्धा का पूर्व प्रेमी था और उसके मैनेजर व ड्राइवर के तौर पर भी काम करता था। वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद-फरोख्त से भी जुड़ा था।



सूत्रों के अनुसार, कुछ महीने पहले आमिर ने श्रद्धा से दूरी बना ली थी। नौ अक्टूबर को श्रद्धा ने उसे फोन कर घर बुलाया था। इसके बाद श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश के साथ आमिर के भी लखनऊ छोड़ने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि श्रद्धा को नेपाल सीमा पार कराने में आमिर की भूमिका थी। नेपाल में उसे सिमकार्ड उपलब्ध कराने के बाद आमिर लखनऊ लौट आया और फिर दिल्ली चला गया। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।