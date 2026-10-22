यूपी: पुलिस वैन में बैठते ही श्रद्धा दुबे ने जोड़े हाथ, साढ़े छह घंटे की पूछताछ में सामने आए कई गहरे राज

कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में नागपुर से गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को बुधवार को लखनऊ लाया गया। हजरतगंज कोतवाली में करीब साढ़े छह घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस तीनों को लेकर रवाना हुई।

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पुलिस वैन में बैठते समय श्रद्धा दुबे ने हाथ जोड़ लिए। तीनों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद मॉडल श्रद्धा दुबे को लखनऊ कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसके साथ बहन रश्मि और ड्राइवर को भी जेल भेजा गया है। विज्ञापन



कोतवाली में पूछताछ के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और नागपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को तीनों को गिरफ्तार किया था। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। विज्ञापन विज्ञापन



पुलिस वैन में बैठते समय श्रद्धा दुबे ने हाथ जोड़ लिए। तीनों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद मॉडल श्रद्धा दुबे को लखनऊ कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसके साथ बहन रश्मि और ड्राइवर को भी जेल भेजा गया है।कोतवाली में पूछताछ के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और नागपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को तीनों को गिरफ्तार किया था। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

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नागपुर के अपार्टमेंट में दी थी दबिश पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराए गए थे। लगातार बदलती लोकेशन के कारण उनकी गिरफ्तारी में परेशानी आ रही थी। तलाश में यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया। सोमवार रात आरोपियों की लोकेशन नागपुर में मिलने के बाद पुलिस टीमें वहां पहुंचीं और एक अपार्टमेंट में दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया।

दस दिनों तक पुलिस को चकमा देने का आरोप पुलिस के अनुसार, श्रद्धा दुबे अपनी बहन और ड्राइवर के साथ करीब 2,200 किलोमीटर का सफर तय कर कई होटलों और लॉज में ठहरी थी। बताया गया कि पुलिस की टीम किसी ठिकाने पर पहुंचती, उससे कुछ घंटे पहले ही तीनों वहां से निकल जाते थे। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई ठिकानों की जानकारी मिली, जहां आरोपियों के ठहरने के बाद टीमें पहुंचीं।