उधर, कोर्ट में शुक्रवार को तीनों आरोपियों को जमानत देने की मांग वाली अर्जी दी गई। अर्जी में कहा गया कि तीनों आरोपी पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कोर्ट में आरोपियों की ओर से अलग-अलग दी गई जमानत अर्जियों पर कहा गया कि उन्हें इस मामले में पुलिस ने फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर 22 अक्तूबर को कोर्ट में पेश किया।कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक के लिए जेल भेज दिया था। वहीं, अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे। तीनों को नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस एवं एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों को ट्रांजिट डिमांड पर लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में 22 अक्तूबर की देर शाम पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। लिहाजा, जमानत का कोई उचित आधार नहीं बनता है।

आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले सकती है पुलिस

श्रद्धा के पास से महज दो फोन बरामद हुए हैं। श्रद्धा की बहन रश्मि ने बयान में पुलिस को बताया कि उसका एक फोन नेपाल में कहीं गिर गया था। वहीं, श्रद्धा का भी एक फोन अभी बरामद नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि घटना के रिक्रिएशन और आरोपियों के फोन बरामदगी के लिए पुलिस तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेगी। श्रद्धा का फोन मिलने के बाद उसके मददगारों का पता चल सकेगा।



हिरासत में तीन संदिग्धों से पूछताछ

पुलिस ने आरोपियों की मदद करने वाले तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने श्रद्धा को मदद पहुंचाई थी। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के नाम एफआईआर में बढ़ाए जाएंगे। पुलिस श्रद्धा के प्रेमी आमिर की भी तलाश में दबिश दे रही है। आमिर लगातार श्रद्धा के संपर्क में था लेकिन उसने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी।



ड्राइवर के फोन का कर रही थी इस्तेमाल

पूछताछ में श्रद्धा ने बताया कि नेपाल सीमा तक उसका दूसरा ड्राइवर आमिर उसे छोड़ने गया था। श्रद्धा ने तब आमिर का मोबाइल फोन उससे ले लिया था। वह आमिर के फोन का ही इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसे पुलिस पकड़ न सके। पुलिस बिना आईडी के होटल मुहैया कराने वाले लोगों के बारे में भी पता लगा रही है। माना जा रहा है कि होटल प्रबंधन के खिलाफ भी पुलिस नोटिस जारी करेगी।



पैसे मुहैया कराने वाले थे करीबी

श्रद्धा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे पास महज 25 रुपये बचे थे। ऐसे में उसने अपने करीबियों से संपर्क किया था। करीबी उसे पैसे उपलब्ध कराने वाले थे। इससे पहले कि उसके पास रकम पहुंचती पुलिस ने श्रद्धा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब श्रद्धा को रुपये मुहैया कराने वाले लोगों के बारे में भी पता लगा रही है। उल्लेखनीय है कि नौ अक्तूबर को श्रद्धा के फ्लैट के चौथे तल से संदिग्ध हालात में गिरकर चिकन कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। इस मामले में शिवा की मां रंजना ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी।