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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Secret compartment found in car doors; Income Tax team discovers Rs 2.65 crore; vehicle was en route from

यूपी: कार के दरवाजों में बना था गुप्त खाना, आयकर टीम को मिले 2.65 करोड़ रुपये, शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे

Sun, 18 Oct 2026 02:54 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sun, 18 Oct 2026 02:54 PM IST
सार

पिलखुवा के छिजारसी टोल के पास राजस्व आसूचना निदेशालय ने शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही कार से तीन करोड़ रुपये बरामद किए। बैग में 35 लाख और दरवाजों के गुप्त खानों में 2.65 करोड़ रुपये मिले। नकदी के दस्तावेज नहीं मिलने पर आयकर विभाग को सूचना दी गई। चुनावों से संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

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UP: Secret compartment found in car doors; Income Tax team discovers Rs 2.65 crore; vehicle was en route from
कार के दरवाजों में बना था गुप्त खाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पिलखुवा में छिजारसी टोल के पास एक कार से तीन करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है। कार शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी।  डीआरआई ने शनिवार को खुफिया सूचना के आधार पर कार को रोककर तलाशी ली। इस दौरान एक बैग से 35 लाख रुपये मिले, जबकि कार के दरवाजों में बनाए गए गुप्त खानों से 2.65 करोड़ रुपये बरामद हुए।

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डीआरआई के मुताबिक, कार सवार लोग बरामद नकदी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। वे नकदी के स्रोत के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है, जो आगे की कार्रवाई करेगा।
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शाहजहांपुर से आ रही कार में इतनी बड़ी रकम मिलने को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, बरामद नकदी का चुनावों से संबंध होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। डीआरआई की कार्रवाई के बाद अब आयकर विभाग नकदी के स्रोत और उससे जुड़े तथ्यों की जांच करेगा।

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