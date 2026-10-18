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यूपी: मुफ्त सफर की वजह से रोडवेज पर बढ़ा 44 करोड़ का अधिभार, माननीयों की यात्रा में खर्च हुए 2.29 करोड़

Sun, 18 Oct 2026 07:46 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 18 Oct 2026 07:46 PM IST
सार

UP Roadways bus travel: रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का खर्च 31 प्रतिशत बढ़कर 44.24 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसमें माननीयों, दिव्यांगों की नि:शुल्क यात्राएं शामिल हैं। 

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UP: Roadways charges Rs 44 crore due to free travel, Rs 2.29 crore spent on travel of dignitaries
यूपी रोडवेज। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का खर्च 31 प्रतिशत बढ़कर 44.24 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसमें माननीयों, दिव्यांगों की नि:शुल्क यात्राएं शामिल हैं। इस खर्च में 96 प्रतिशत हिस्सेदारी दिव्यांगजनों की है। जबकि माननीयों की बस यात्राओं पर तीन वर्षों में 2.29 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

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दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी रोडवेज बसों में कुल आठ श्रेणियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। इसमें वर्तमान सांसद व विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद सदस्य, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, मान्यताप्राप्त पत्रकार और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक शामिल हैं। बीते तीन वित्तीय वर्षों में नि:शुल्क यात्राओं का खर्च करीब 31 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹44.24 करोड़ पर पहुंच गया है। निगम के आंकड़ों के अनुसार यह खर्च वर्ष 2022-23 में ₹33.84 करोड़ और 2023-24 में ₹42.39 करोड़ था। रिकॉर्ड के मुताबिक 2024-25 में निगम के ₹44.24 करोड़ के दावे के मुकाबले शासन से ₹41.25 करोड़ की ही वसूली हो सकी, जिससे करीब ₹2.99 करोड़ का अंतर बना हुआ है। वर्ष 2023-24 में भी ₹42.39 करोड़ के दावे के सापेक्ष ₹40.86 करोड़ ही मिल सके थे।
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96 प्रतिशत दिव्यांगजनों पर खर्च
मुफ्त यात्रा के कुल खर्च में 96 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दिव्यांगजनों और उनके सहयोगियों का रहा। वर्ष 2024-25 में दिव्यांगजनों ने ₹42.59 करोड़ की 32.12 लाख यात्राएं कीं। वर्ष 2023-24 में यह राशि ₹40.57 करोड़ और 2022-23 में ₹32.20 करोड़ थी। खास बात यह है कि 2022-23 में यात्राओं की संख्या 33.31 लाख थी, जो 2024-25 में घटकर 32.12 लाख रह गई, फिर भी खर्च में ₹10 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ।
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1154 माननीयों की बस यात्राओं पर खर्च हुए 2.29 करोड़
वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने अपने सहयोगियों सहित तीन वर्षों में कुल ₹2.29 करोड़ का मुफ्त सफर किया। वर्ष 2024-25 में यह रियायत ₹77.12 लाख रही, जबकि 2023-24 में ₹81.97 लाख और 2022-23 में ₹70.28 लाख दर्ज की गई थी। निगम के पास यात्राओं की सटीक संख्या दर्ज नहीं है। अकेले वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 111 वर्तमान सांसदों-विधायकों और 23 सहयोगियों ने ₹8.86 लाख की यात्रा की, जो 2023-24 में ₹8.95 लाख और 2022-23 में ₹7.42 लाख थी। वहीं 721 पूर्व विधायकों और 147 सहयोगियों ने ₹57.72 लाख तथा 131 पूर्व विधान परिषद सदस्यों व 21 सहयोगियों ने ₹10.54 लाख का सफर किया।


इन्हें भी मिली सुविधा
वर्ष 2024-25 में लोकतंत्र सेनानियों और सहयोगियों ने ₹47.16 लाख, मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने 20,253 यात्राओं में ₹37.52 लाख, स्वतंत्रता सेनानियों ने ₹97,000 और पुरस्कृत शिक्षकों ने 1,829 यात्राओं में सबसे कम ₹2.83 लाख का सफर किया। पत्रकारों ने 2023-24 में 23,874 यात्राओं में ₹42.41 लाख की छूट ली थी।
 

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