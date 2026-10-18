यूपी: वेद पाठ करने वालों की एकाग्रता-याददाश्त तेज, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 60 युवाओं पर किया शोध; पढ़ें रिपोर्ट

मस्तिष्क की जांच में वेद पाठ करने वालों के सेरिबेलम और उसके आसपास के पिछले क्षेत्रों में अधिक गतिविधि पाई गई। सेरिबेलम केवल शरीर का संतुलन नियंत्रित नहीं करता, बल्कि बोलने की लय, सही समय पर ध्वनि निकालने, शब्दों को सही क्रम में बोलने और मौखिक जानकारी को मन में दोहराने में भी सहायता करता है।



सेरिबेलम के भीतर बेहतर स्थानीय तालमेल भी देखा गया। इसी तरह पोस्टसेंट्रल और पैराइटल क्षेत्रों में भी अधिक तालमेल पाया गया। ये क्षेत्र शारीरिक संवेदना, ध्यान, वाणी से जुड़ी गतिविधियों और क्रमबद्ध जानकारी को संभालने में सहायता करते हैं। लंबे मंत्रों को बिना रुके और सही क्रम में बोलते समय इन क्षमताओं की लगातार आवश्यकता पड़ती है।



अध्ययन के दौरान वेद पाठ करने वालों और सामान्य लोगों के मस्तिष्क में कई तरह के बदलाव देखे। मुख्य अध्ययनकर्ता डा. उत्तम कुमार ने बताया कि वर्षों तक वेद पाठ का प्रशिक्षण लेने वालों में सुनाई गई जानकारी को तुरंत याद करने और सही क्रम में दोहराने की क्षमता अधिक पाई गई है। उनके मस्तिष्क के उन हिस्सों में भी विशेष गतिविधि और तालमेल देखा गया, जो सुनने, बोलने, ध्यान लगाने, शब्दों का क्रम बनाए रखने और उन्हें याद करने में सहायता करते हैं।



इनके मस्तिष्क के अलग- अलग हिस्से का आकलन किया गया तो पाया गया कि वेदपाठ करने वालों में नई जानकारी को तुरंत याद करके दोहराने में स्पष्ट बढ़त दिखाई। उम्र और सामान्य तर्क क्षमता को ध्यान में रखने के बाद भी यह अंतर बना रहा। एक-तिहाई ने तत्काल स्मरण परीक्षण में पूरे अंक प्राप्त किए, जबकि वेदपाठ नहीं करने वालों में कोई भी प्रतिभागी पूरे अंक प्राप्त नहीं कर सका।







