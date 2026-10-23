यूपी: राजधानी में गर्भवती से छेड़छाड़, विरोध पर दंपती को पीटा, एसयूवी से कुचलने की कोशिश; मिलीं शराब की बोतलें
लखनऊ के पारा इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसके पति सहित दंपती से मारपीट का आरोप लगा है। आरोपियों ने एसयूवी से महिला को कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने वाहन सीज कर दिया है। गाड़ी से शराब की बोतलें मिलीं। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है।
विस्तार
पारा इलाके में हंसखेड़ा मोड़ के पास बुधवार देर रात गर्भवती महिला से छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एसयूवी सवार दो युवकों ने विरोध करने पर दंपती को पीटा और महिला को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की।
हंगामे के दौरान दोनों युवक भाग निकले, जबकि उनके साथ मौजूद तीन महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर थाने पहुंचाया। पीड़िता के पति की तहरीर पर पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
संवाद न्यूज एजेंसी के मुताबिक, युवक ने पुलिस को बताया कि बुधवार देर रात उसकी गर्भवती पत्नी के पेट में दर्द हुआ तो वह उसे दिखाने के लिए घर से निकला था। हंसखेड़ा मोड़ के पास दोनों सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एसयूवी सवार दो युवकों और तीन महिलाओं का ओवरटेक करने को लेकर बस चालक से विवाद हो गया।
विरोध करने पर दंपती से मारपीट का आरोप
आरोप है कि एसयूवी सवार लोगों ने पहले बस चालक के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों युवक दंपती के पास पहुंचे और गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर दंपती की पिटाई कर दी।हंगामा बढ़ने पर मौके पर भीड़ जुट गई। आरोप है कि दोनों युवक एसयूवी में बैठकर भागने लगे और महिला का पैर कुचलने की कोशिश की। इस पर लोगों ने उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया, लेकिन दोनों युवक भागने में सफल रहे।
गुस्साए लोगों ने एसयूवी पर किया पथराव
घटना से नाराज लोगों ने एसयूवी पर पथराव कर दिया। सूचना मिलने पर पारा पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। थाने में भी उनके हंगामा करने की बात सामने आई। पुलिस ने उनके नाम-पते दर्ज किए और मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया। पुलिस ने एसयूवी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। गाड़ी से शराब की बोतलें मिलने की जानकारी भी सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
सीसीटीवी और वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान
इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक, शुरुआती जांच में आरोपियों में से एक के अधिवक्ता होने की जानकारी मिली है। एसीपी शकील अहमद ने बताया कि एसयूवी से शराब की बोतलें मिली हैं। पीड़ित ने बृहस्पतिवार सुबह तहरीर दी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।