यूपी: राजधानी में गर्भवती से छेड़छाड़, विरोध पर दंपती को पीटा, एसयूवी से कुचलने की कोशिश; मिलीं शराब की बोतलें

पारा इलाके में हंसखेड़ा मोड़ के पास बुधवार देर रात गर्भवती महिला से छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एसयूवी सवार दो युवकों ने विरोध करने पर दंपती को पीटा और महिला को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की।

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हंगामे के दौरान दोनों युवक भाग निकले, जबकि उनके साथ मौजूद तीन महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर थाने पहुंचाया। पीड़िता के पति की तहरीर पर पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।संवाद न्यूज एजेंसी के मुताबिक, युवक ने पुलिस को बताया कि बुधवार देर रात उसकी गर्भवती पत्नी के पेट में दर्द हुआ तो वह उसे दिखाने के लिए घर से निकला था। हंसखेड़ा मोड़ के पास दोनों सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एसयूवी सवार दो युवकों और तीन महिलाओं का ओवरटेक करने को लेकर बस चालक से विवाद हो गया।