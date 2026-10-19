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यूपी: रायबरेली में मॉडल श्रद्धा दुबे के घर पहुंची पुलिस, हाथ जोड़कर सौतेली मां बोली- हम लोगों को जीने दीजिए

Mon, 19 Oct 2026 05:58 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, रायबरेली
अमर उजाला, रायबरेली Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 19 Oct 2026 05:58 PM IST
सार

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस रायबरेली स्थित उसके घर पहुंची। टीम ने पिता और सौतेली मां से करीब डेढ़ घंटे पूछताछ की। पुलिस ने श्रद्धा के संपर्कों और पूर्व किरायेदार आनंद के बारे में भी जानकारी जुटाई।

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UP: Police arrive at the home of model Shraddha Dubey in Raebareli; her stepmother, with hands joined, pleads,
श्रद्धा दुबे के घर पहुंची पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ पुलिस रायबरेली पहुंची। पुलिस ने श्रद्धा के शहर के रामजीपुरम स्थित आवास पहुंचकर पिता एसपी दुबे व सौतेली मां से करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। बताते हैं कि श्रद्धा के घर पर कुछ साल पहले किरायेदार रहे आनंद के बारे में भी पुलिस ने जानकारी ली। पूछताछ के बाद पुलिस टीम लखनऊ वापस लौट गई।

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दरअसल, कारोबारी की मौत के मामले में श्रद्धा अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। श्रद्धा के पिता व सौतेली मां रायबरेली शहर स्थित आवास में रहते हैं। दोपहर करीब 12 बजे लखनऊ टीम श्रद्धा के आवास पहुंची। पिता व सौतेली मां से श्रद्धा के बारे में जानकारी ली। बताते हैं कि पुलिस ने जानने का प्रयास किया कि श्रद्धा से किन-किन लोगों की जान पहचान थी। घटना के बाद श्रद्धा ने उनसे संपर्क करने का प्रयास तो नहीं किया। 

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श्रद्धा के घर पर किराये पर रहने वाले आनंद नामक युवक के बारे में जानकारी ली। आनंद यहां पर श्रद्धा के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। वह अब कहीं अन्य जगह नौकरी कर रहा है। कहीं आनंद तो श्रद्धा की मदद नहीं कर रहा है, इसकी भी जानकारी ली। करीब डेढ़ बजे टीम लखनऊ वापस लौट गई। पुलिस टीम ने पिता व सौतेली मां से क्या पूछताछ की, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया।

'आप लोगों के घर में भी औलादें होंगी'

पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी श्रद्धा की सौतेली मां से घटना के बारे में पूछताछ की गई। इस पर मां ने हाथ जोड़कर कहा कि श्रद्धा से मुझसे कोई संबंध नहीं है। कोई बात तक नहीं हुई है। कई साल से आना-जाना नहीं है। हम लोगों को जीने दीजिए। आप लोगों के घर में भी औलादें होंगी।

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