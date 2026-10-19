यूपी: रायबरेली में मॉडल श्रद्धा दुबे के घर पहुंची पुलिस, हाथ जोड़कर सौतेली मां बोली- हम लोगों को जीने दीजिए

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ पुलिस रायबरेली पहुंची। पुलिस ने श्रद्धा के शहर के रामजीपुरम स्थित आवास पहुंचकर पिता एसपी दुबे व सौतेली मां से करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। बताते हैं कि श्रद्धा के घर पर कुछ साल पहले किरायेदार रहे आनंद के बारे में भी पुलिस ने जानकारी ली। पूछताछ के बाद पुलिस टीम लखनऊ वापस लौट गई।

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दरअसल, कारोबारी की मौत के मामले में श्रद्धा अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। श्रद्धा के पिता व सौतेली मां रायबरेली शहर स्थित आवास में रहते हैं। दोपहर करीब 12 बजे लखनऊ टीम श्रद्धा के आवास पहुंची। पिता व सौतेली मां से श्रद्धा के बारे में जानकारी ली। बताते हैं कि पुलिस ने जानने का प्रयास किया कि श्रद्धा से किन-किन लोगों की जान पहचान थी। घटना के बाद श्रद्धा ने उनसे संपर्क करने का प्रयास तो नहीं किया।