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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Om Prakash Rajbhar welcomes High Court's verdict on Panchayat elections, says - We are ready for the polls

यूपी: पंचायत चुनाव पर ओमप्रकाश राजभर ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले- हम चुनाव के लिए तैयार

Fri, 16 Oct 2026 03:13 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Fri, 16 Oct 2026 03:13 PM IST
सार

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव हो जाएगा।

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UP: Om Prakash Rajbhar welcomes High Court's verdict on Panchayat elections, says - We are ready for the polls
पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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यूपी में तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले का प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद गेंद पिछड़ा वर्ग आयोग के पाले में है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव हो जाएगा। वहीं, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब हो जाएगा।

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सपा जीते तो चुनाव सही, हारे तो बेईमानी कैसे: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष था या नहीं? राजभर ने कहा कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा की हार के बाद सवाल उठाए गए, लेकिन 2024 में 37 सांसद जीतकर संसद पहुंचे तो सब ठीक हो गया।
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राजभर ने कहा कि केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है। ऐसे में सपा की हार वाले चुनाव गलत और जीत वाला चुनाव सही कैसे हो गया? उन्होंने यह भी पूछा कि अखिलेश के परिवार के पांच सदस्य सांसद बने, तब निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। राजभर ने अखिलेश पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। राजभर ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की साइकिल का टायर पंचर नहीं, बल्कि फटेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश हार के अंदेशे में अभी से बहाने तलाश रहे हैं। 
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