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यूपी एमएलसी चुनाव: स्नातक में 38.72 और शिक्षक निर्वाचन में 55.76 प्रतिशत वोटिंग, लखनऊ में औसत से कम मतदान

Fri, 23 Oct 2026 06:16 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 23 Oct 2026 06:16 PM IST
सार

लखनऊ खंड की विधान परिषद स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों पर मतदान में शिक्षक सीट आगे रही। सात जिलों में स्नातक का औसत मतदान 38.72 प्रतिशत और शिक्षक सीट पर 55.76 प्रतिशत रहा। स्नातक में खीरी और शिक्षक निर्वाचन में रायबरेली अव्वल रहे, जबकि दोनों सीटों पर प्रतापगढ़ सबसे पीछे रहा।

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UP MLC Elections: 38.72% voter turnout in Graduates' constituencies and 55.76% in Teachers' constituencies; Lu
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दोपहर में किया मतदान। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विधान परिषद की लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों पर शुक्रवार को हुए मतदान में शिक्षक निर्वाचन के मतदाताओं ने अधिक उत्साह दिखाया। मंडल के सातों जिलों में स्नातक निर्वाचन सीट पर औसतन 38.72 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन सीट पर 55.76 प्रतिशत मतदान हुआ।

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स्नातक निर्वाचन में खीरी 44.32 प्रतिशत मतदान के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं, शिक्षक निर्वाचन में रायबरेली में सबसे अधिक 63.14 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। दोनों सीटों पर प्रतापगढ़ सबसे पीछे रहा। यहां स्नातक निर्वाचन में 31.24 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन में 49.12 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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लखनऊ में औसत से कम मतदान

राजधानी लखनऊ में दोनों सीटों पर मतदान का प्रतिशत मंडल के औसत से कम रहा। यहां स्नातक निर्वाचन में 34.51 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन में 43.72 प्रतिशत मतदान हुआ। लखनऊ में शिक्षक निर्वाचन के मुकाबले स्नातक निर्वाचन में 9.21 प्रतिशत अंक कम मतदान दर्ज किया गया।

 

स्नातक निर्वाचन में जिलावार मतदान

स्नातक निर्वाचन सीट पर खीरी में सर्वाधिक 44.32 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद सीतापुर में 41.04, रायबरेली में 40.23, बाराबंकी में 40.03 और हरदोई में 39.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। लखनऊ में 34.51 प्रतिशत और प्रतापगढ़ में सबसे कम 31.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

 

शिक्षक निर्वाचन में रायबरेली सबसे आगे

शिक्षक निर्वाचन सीट पर रायबरेली 63.14 प्रतिशत मतदान के साथ पहले स्थान पर रहा। खीरी में 62.89, सीतापुर में 57.87, बाराबंकी में 56.37 और हरदोई में 52.21 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में 49.12 प्रतिशत और लखनऊ में सबसे कम 43.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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